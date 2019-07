Helle sen kuin jatkuu! Lämpötila nousee lähelle 30 astetta

Kotimaa

Hellettä, hellettä, hellettä! Lämpötila kolkuttelee tänään 30 asteen rajapyykkiä

Lämmin korkeapaineen alue muotoutuu Suomen yllä tänään niin, että kaikkein aurinkoisinta ja varmin pouta on maan länsiosassa ja keskivaiheilla.Maan itäisimmästä osasta jopa Uudellemaalle asti ulottuvalla alueella pilvisyys lisääntyy viimeistään iltapäiväksi, jolloin myös paikallisten iltapäiväkuurojen mahdollisuus kasvaa. Kaikkein helteisintä on paitsi lännessä myös maan keskivaiheilla, Lapin lounaisosaa myöten. Itä-Lapissa tulee jokunen iltapäiväkuuro.Lännessä päivälämpötila on jopa 30 astetta. Uudellamaalla pilvisyys voi olla ennustettua runsaampaa, jolloin päivälämpötila on vastaavasti alempi.Idässä helle on maltillisempaa eikä sitä etenkään aivan idässä edes välttämättä ole. Myös Pohjois-Suomessa on lämpimintä länsiosassa, tosin Pohjois-Lappi on tässä oma lukunsa.Perjantaina korkeapaine vahvistuu. Itä-Lapin yli liikkuu joitain sadekuuroja, muun Suomen yli lähinnä ohutta yläpilveä kaakkoon sään ollessa poutainen ja yleiskuvaltaan aurinkoinen. Noin 30 asteen lämpötiloja on etenkin Pohjanmaan ja lounaisen Lapin tienoilla.Lauantaina on aurinkoista, poutaista ja sää lämpenee laajalti edelleen vähän. Koillisen suunnalta alkaa kuitenkin jo kehitys viileämpään suuntaan. Hellerajan alapuolelle jäätäneen jo ainakin Pohjois- ja Itä-Lapissa sekä Koillismaalla.Perjantaina Euroopassa suurin sään muutos koskee Ranskaa, jonne leviää lännestä sateita viileämmän ilman etureunalla. Samalla myös ukkoset yleistyvät. Viileämpää ilmaa virtaa vähitellen myös Espanjaan. Fennoskandian yllä on lämmin korkeapaine. Epävakaista on itäisestä Keski-Euroopasta Etelä-Venäjälle.