Kotimaa

Marbellan luksuselämä vaihtui Vantaan poliisivankilaan – tällaista on Sofia Belórfin elämä 9 neliön sellissä

Artikkelin videosta voit katsoa, miten Sofia Belórfin ura julkisuudessa on edennyt.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy