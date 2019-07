Lasta pahoinpideltiin törkeästi 10 vuoden ajan – pakotettiin syömään oksennustaan ja juoksutettiin hangessa ilman kenkiä

Kotimaa

Lasta pahoinpideltiin törkeästi 10 vuoden ajan – pakotettiin syömään oksennustaan ja juoksutettiin hangessa il

Jutun asiakirjat on määrätty salaisiksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lahtelainen 52-vuotias nainen syyllistyi kymmenen vuoden ajan lapsen törkeään pahoinpitelyyn. Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi naisen kahdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan lapselle 43 500 euron korvaukset.Käräjäoikeus käsitteli juttua kolme päivää suljetuin ovin ja määräsi kaikki asiakirjat salaisiksi.Oikeus antoi tuomiosta julkisen selosteen. Selosteesta käy ilmi, että kyse on toisilleen läheisistä ihmisistä, mutta ei sanota suoraan, että tuomittu olisi lapsen äiti.Selosteessa kuitenkin todetaan, että lasta kohdeltiin ”eriarvoisesti sisaruksiin nähden ja rajoittamalla hänen liikkumistaan kotona”.Teot ajoittuvat vuosille 2005–2015. Lapsi on syntynyt vuonna 2000.Nainen tuomittiin syyttäjän vaatimusten mukaan. Hän pahoinpiteli lasta monin eri tavoin.Nainen löi lasta kasvoihin, tökki lapiolla selkään, jahtasi häntä lapio kädessään ja uhkasi vetää hiuksista.Nainen löi lasta mm. pajunokisilla selkään, tukisti ja nipisti. Hän pakotti lapsen juoksemaan hangessa ilman kenkiä ja pakotti syömään oksennustaan.Lasta kohdeltiin eriarvoisesti muihin sisaruksiin nähden ja hänen liikkumistaan kotona rajoitettiin.Nainen pakotti lapsen toistuvasti tekemään kohtuuttoman paljon liian raskaita ruumiillisia töitä, häntä nöyryytettiin ja hän joutui tekemään töitä vähissä vaatteissa.Lapsen fyysiset perustarpeet kuten lepo, riittävä ravinto, hygienia, puhtaus ja puhtaiden vaatteiden saanti estettiin. Lasta kohdeltiin jatkuvasti vihamielisesti, alistavasti ja vähättelemällä. Häntä nimiteltiin ja uhkailtiin väkivallalla. Lapsen veljeä oli kehotettu hukuttamaan hänet.Oikeuden ratkaisun mukaan nainen vahingoitti lapsen henkistä terveyttä, kun tuomittu aiheutti hänelle vakavia psykiatrisia oireita. Kohtelun seurauksena oli lapsen kehityksen hidastuminen ja vaikea-asteinen masennus.Oikeus piti teko erityisen julmana sen pitkäkestoisuuden vuoksi ja siksi, että pahoinpitelyt olivat monimuotoisia ja teot kohdistuivat alaikäiseen lapseen.Tapauksen poliisitutkinta alkoi, kun lapsi oli noin 15-vuotias. Hänen lähipiiristään tuli vihje viranomaisille. Tällä hetkellä nuori on täysi-ikäinen.Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun keskiviikkona. Jutun asiakirjat ja asianomistajan henkilöllisyys määrättiin salassapidettäviksi vuoteen 2079 saakka.