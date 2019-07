Kotimaa

Kävitkö viime elokuussa Paraisten R-kioskilla – mihin on kadonnut 37 500 euron Veikkaus-kuponki?

Veikkaus on huolissaan lunastamattomasta voitosta, joka vanhenee elokuun lopussa 2019. Veikkauksen mukaan Paraisten R-kioskilla asioi elokuun lopussa vuonna 2018 asiakas, joka pelasi Veikkauksen ysitason Kenoa kestona. Lapulle kirjattiin useampia arvontoja. Rivipanokseksi asiakas rustasi 0,50 euroa.Yksi riveistä osoittautui poikkeuksellisen arvokkaaksi. Siihen osui 31.8.2018 Kenon ilta-arvonnassa täysosuma. Tuon kupongin arvo on nyt 37 500 euroa.– Tosin ei enää kauan. Voittoa ei ole vieläkään lunastettu ja se vanhenee elokuun lopussa 2019. Jos voittajasta ei kuulu mitään, häneltä jää voitto saamatta ja eurot palautuvat jaettavaksi tuleviin potteihin. Mikäli asiakas olisi käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, hän olisi saanut rahat suoraan tililleen, Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa https://www.is.fi/haku/?query=tomi+auremaa kertoo.On erittäin harvinaista, että näin isojen voittojen lunastaminen kestää näin kauan. Vuodessa tapauksia on keskimäärin vain muutama.– Yleensä syynä on se, että tosite on unohtunut lompakon pohjalle tai makaa jossain hyllyssä pölyttymässä. Kannattaa nyt tarkistaa huolella omat kätköt, jos on viime kesänä Paraisilla liikkunut ja kyseisellä R-kioskilla asioinut, Auremaa toteaa.

Mitä nyt kannattaa vielä lisäksi kaivaa muistin kätköistä, ettei voitto jää lunastamatta?

– Jos muistat liikkuneesi vaikkapa kesämökkireissulla Paraisten suunnalla, tarkasta ettei kuponki ole jäänyt vaikkapa kesämökille, Auremaa kertoo Ilta-Sanomille.Muidenkin Paraisten seudulla liikkuneiden kannattaa siis hänen mukaansa muistella sitä, kävivätkö he Paraisten R-kioskilla vaikkapa Korppoon ja Nauvon suuntaan matkatessaan.Kioski sijaitsee Paraisten keskustassa, Rantatie 12:ssa.– Jos kuponki löytyy, kannattaa toimia vikkelästi. Tarjotaan kyllä voittajalle kahvit ja kakkua, mikäli tämä mysteeri pitkän odottelun jälkeen vielä onnellisesti selviää, Auremaa korostaa.Voiton voi lunastaa pankkitililleen Veikkauksen pääkonttorin lisäksi myös Pelaamoista, Feel Vegaseista, Helsingin kasinolta tai Danske Bankista.