Kotimaa

Poliisi: Ampumavälikohtaus Valkeakoskella – yksi loukkaantui vakavasti

24.7. 9:30

Poliisi kertoo ampumavälikohtauksen tapahtuneen tiistai-iltana.

Valkeakoskella osoitteessa Salomaantie 31 tapahtui 23.7.2019 klo 21.04 ampumavälikohtaus, jossa loukkaantui vakavasti yksi henkilö, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Loukkaantunut on hoidettavana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.



Poliisi otti kiinni tekoon epäiltyinä kiinni kolme henkilöä, jotka olivat poistuneet paikalta henkilöautolla Tampereen suuntaan.



Poliisi tutkii tekoa tapon yrityksenä. Tapahtumapaikalla on ollut useita henkilöitä. Tutkinta on alkuvaiheessa. Teon motiivista ole toistaiseksi tietoa.