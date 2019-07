Kotimaa

Nyt on kuuma! Helleputki jatkuu pohjoisinta Lappia myöten

Keskiviikkona maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja aamulla sataa jo monin paikoin.Muuten on vaihtelevapilvistä ja aurinkoista. Lännessä on pieni iltapäiväkuurojen mahdollisuus.Pohjois-Lapissa pilvisyys lisääntyy ja iltaa kohti etenkin Inarin Lapissa tulee ukkoskuuroja.Päivälämpötila on enimmäkseen 25 ja 30 asteen välillä, itäisimmässä Suomessa 20 asteen vaiheilla.Torstaina helleputki ja aurinkoinen sää jatkuvat. Jokunen sadekuuro tulee etenkin Etelä- ja Itä-Lapissa. Lännessä on pieni iltapäiväkuurojen mahdollisuus.Lännessä ja Pohjois-Suomen eteläosassa mitataan 30 asteen lämpötiloja. Pohjois-Lapissa on 21–25 astetta.Perjantaina kuurosateita ukkosineen liikkuu Lapin yli itään. Muualla maassa on poutaa ja laajalti aurinkoista.Sää lämpenee yhä. Lännessä 30 asteen päivälämpötilat ovat entistä yleisempiä.