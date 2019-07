Kotimaa

Suuri rakennuspalo Helsingin keskustassa – sammutus kestää tunteja, ihmisiä joudutaan evakuoimaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Helsingin keskustassa osoitteessa Eerikinkatu 9 palaa. Hätäkeskus on luokitellut palon suureksi rakennuspaloksi.Helsingin pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan, että palo on ”normaalin asuinrakennuksen ullakkohuoneistossa”. Sammutustyöt ovat edelleen käynnissä. Paikalla on tilannekeskuksen mukaan kuusi yksikköä, yksi johtoyksikkö sekä ambulanssi.– Pari yksikköä on menossa vielä lisää. Tilanne tulee luultavasti kestämään vielä muutaman tunnin, tilannekeskuksesta kerrotaan.Mahdollisista ihmisvahingoista ei tällä hetkellä ole tietoa. Myöskään siitä ei ole tietoa, onko rakennuksesta jouduttu evakuoimaan ihmisiä.– Siellä on savua paljon, pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta luonnehdittiin aiemmin.Helsingin pelastuslaitokselta kerrottiin STT:lle ennen puolta kymmentä illalla, että ullakkopalon sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja että palo uhkaa levitä. Pelastuslaitoksen mukaan ihmisiä joudutaan evakuoimaan.