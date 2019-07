Kööpenhaminasta Helsinkiin soutavan Jarin matka jatkui sittenkin – airot heiluvat jo Ahvenanmaan vesillä: ”Ihmiset huutavat ja kannustavat”

Kotimaa

Ilta-Sanomat seuraa Jari Saarion soutumaratonia Kööpenhaminasta Helsinkiin säännöllisen epäsäännöllisesti. Jos ja kun yhteydet pelaavat, Saario lähettää matkan varrelta myös kuvia ja kertoo tunnelmistaan Ilta-Sanomien lukijoille. Yllä olevalla videolla Jari Saario kuvaa kovasta tuulesta aaltoilevaa merta.

Åke pelasti peräsimen













Ahvenanmaalle ja siitä ohi?





se löytyi matkan varrelta: kateissa ollut sääonni hyppäsi palomies Jari Saarion https://www.is.fi/haku/?query=jari+saarion soutumaratonin kyytiin viime hetkillä.Kööpenhaminasta Helsinkiin suunnitellun matkan oli hetken tarkoitus pysähtyä jo Tukholmaan. Syynä oli surkea sää: Ilmatieteen laitoksen mukaan kerran kymmenessä kesässä Itämerellä puhertaa pohjoistuuli enemmän kuin etelätuuli. Ja se kesä sattui Saarion matkan ajalle.Mutta kun sääennusteet tekivätkin täyskäännöksen, Tukholman laituripaikat olivat täynnä ja aikaa oli vielä viikko, teki Saario päätöksen: nyt ei voi vielä luovuttaa.– Ruuat oli jo loppu ja mietin, että jos jään Tukholmaan, niin en tarvitse sitä lisää. Sitten lähdinkin siitä eteenpäin ja mietin, että enköhän jostain saa ruokaa, Saario naureskelee.Soutajan ei tarvinnut onneksi jäädä nälkäiseksi. Matkan varrella tuli vastaan helsinkiläisen kotisataman huoltoaseman pitäjä. Hän vinkkasi reitin lähimmälle ruokakaupalle.– Siinä oli pikkukylä, josta löysin kaupan. Sain onneksi ruokaa ja pääsin eteenpäin.Vaikeudet eivät peilityynestä säästä huolimatta olleet täysin takanapäin. Kun matka jatkui, onnistui hän soutamaan karille kiveen, jota ei ollut merkitty mihinkään.Peräsin jäi kiinni ja alkoi kuulua epäilyttävää rutinaa. Sitten ohi ajoi suuri alus ja tuli kova aallokko. Katastrofin ainekset olivat vahvasti läsnä.– Hyppäsin vaatteet päällä mereen, mutta vene kolahti taas kiveen ja kuului uusi rusahdus.Matka pääsi koettelemuksien jälkeen jatkumaan, mutta peräsimen elämä ei – osa siitä tipahti viiden minuutin soutamisen jälkeen mereen.Tässä välissä Saario muistuttaa, että tuntikausia soutaminen ilman peräsintä on vähintäänkin haastavaa. Etenkin, koska matkankulku on ollut odotettua hankalampaa jo valmiiksi.– Sitten päätin, että olen soutanut jo niin paljon pois Tukholmasta päin, kun päätin kerran Suomeen lähteä, että sitten mennään vaikka ilman peräsintä.Tilanne vaati kuitenkin ylpeyden nielemistä ja avun pyytämistä. Onneksi reitin varrelta löytyi Åke.– Näin ihan älyttömän hienon talon, joka oli tehty vähän majakan näköiseksi. Siellä oli mies ja nainen terassilla ja ajattelin, että kyllä nyt kehtaan mennä sinne, kun tämä on hätätapaus.Apua löytyi. Åke sanoi, että ”eiköhän me jotain keksitä”.– Hänellä oli iso vaja merinäköalalla ja sitten se alkoi sorvata siinä. Saatiin jonkinnäköinen peräsin aikaiseksi, niin pääsi matka jatkumaan, Saario kiittelee.Puhelinkeskustelun hetkellä soutajan ohi lipuu Viking Amorella. Meri on peilityyni, vaikka sää enteilee kevyttä kesäsadetta.– Hyvä fiilis todellakin. Tulee niin paljon suomalaisia purjehtijoita ja laivoja vastaan. Ihmiset huutavat ja kannustavat, niin tulee sellainen ’Citymaraton-olo’. Kun saa tsemppiä, niin tulee todella hyvät fiilikset.Myöhemmin Saario viestittää soutaneensa 23 tuntia putkeen. Parin tunnin matkan päässä häämöttää jo Ahvenanmaa.– Olen jo Suomen vesillä, että voin sanoa soutaneeni Tanskasta Suomeen.

Oho! Jatkuuko matka vielä siitäkin eteenpäin?





– Eiköhän, Saario viestittää nauruhymiön kera.