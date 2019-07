Yksi henkilö on otettu kiinni Helsingin ampumavälikohtaukseen liittyen – tapausta tutkitaan kahtena murhan yrityksenä

Kotimaa

Yksi henkilö on otettu kiinni Helsingin ampumavälikohtaukseen liittyen – tapausta tutkitaan kahtena murhan yri

henkilö on otettu kiinni Helsingissä tapahtuneeseen ampumavälikohtaukseen liittyen. Helsingin poliisi tiedottaa asiasta Twitterissä.– Hänen osallisuuttaan tapahtumaan selvitetään, poliisin twiitissä kerrotaan.Helsingin poliisin mukaan Hietalahdenkadulla Helsingissä sattui iltapäivällä noin kello 16 ampumistapaus, jossa loukkaantui kaksi ihmistä. Tapausta tutkitaan tällä hetkellä kahtena murhan yrityksenä.– Tämänhetkisten tietojen mukaan ampumavälikohtauksessa loukkaantuneilla ei ole hengenvaaraa. Heidät on toimitettu tapahtumapaikalta jatkohoitoon, kertoo komisarioHelsingin poliisilaitokselta Helsingin poliisin tiedotteessa.Tilanne Helsingin keskustassa on välikohtauksesta huolimatta rauhallinen. Poliisi jatkaa tapauksen selvittämistä.Poliisi tiedottaa asiasta myöhemmin lisää.