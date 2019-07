Kotimaa

Hoitokodin johtajalle ehdollista vankeutta törkeästä vammantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta

Itä-Suomessa toimineen yksityisen vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien hoitokodin 46-vuotias toimitusjohtaja on tuomittu törkeästä vammantuottamuksesta sekä vaaran aiheuttamisesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.Etelä-Savon käräjäoikeus antoi kesäkuussa käsittelemistään syytteistä kansliatuomion tiistaina.Oikeus käsitteli tapaukset suljetuin ovin, mutta sen päätös on asianomistajien henkilötietoja lukuun ottamatta julkinen.Kaikki kolme asianomistajaa olivat pienellä itäsuomalaisella paikkakunnalla toimineen hoitokodin mielenterveyskuntoutujia. Yhden asianomistajan osalta syyte vammantuottamuksesta hylättiin.Toisessa tuomioon johtaneista tapauksissa oli kyse siitä, että toimitusjohtaja oli määrännyt skitsofreniaa sairastaneelle potilaalle psyykelääkettä, johon tällä ei ollut reseptiä. Toimitusjohtajalla itsellään ei puolestaan ollut oikeutta määrätä lääkitystä. Hän on koulutukseltaan terveystieteen tohtori.Ennen hoitokotiin tuloaan potilas oli asunut itsenäisesti. Hänen kuntonsa oli romahtanut pari viikkoa ennen joutumistaan sairaalaan. Hänelle oli tullut muun muassa nielemisvaikeuksia ja hän kieriskeli lattialla ja raapi itseään.Potilas oli saanut kyynärtaipeeseensa niveleen saakka ulottuneen tulehduksen, johon hän ei saanut ajoissa siihen tehoavaa lääkitystä.Oikeuden mielestä toimitusjohtajan olisi pitänyt tunnistaa, että potilas tarvitsee vammaansa kiireellistä päivystyksellistä hoitoa. Kun hän siihen vihdoin pääsi, potilas leikattiin keskussairaalassa.Toisessa tapauksessa puolestaan potilaalle määrättyyn lääkitykseen oli tullut äkillinen katkos, koska hoitokodin lääkkeet olivat loppuneet. Tavanomaisesti puheliaan ja iloisen potilaan vointi oli romahtanut.Oikeuden mukaan toimitusjohtaja oli tietoinen lääkkeiden loppumisesta, mutta ei toimittanut niitä hoitokotiin. Hänen menettelynsä oikeus noteerasi törkeäksi huolimattomuudeksi.Oikeus tuomitsi toimitusjohtajan törkeästä vammantuottamuksesta.Rikos oli oikeuden mielestä kokonaisuutena arvioiden törkeä myös siksi, että se kohdistui henkilöön, jonka henkinen toiminta oli häiriintynyt, eikä hän sen vuoksi itse kyennyt puolustautumaan.Toimitusjohtajalle vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta langetettua tuomiota oikeus kohtuullisti kahdella kuukaudella, koska tapaukset olivat niin vanhoja, että niiden syyteoikeus oli umpeutumassa. Toisen osalta syytteen nostamisaikaa oli jo jatkettukin. Tapahtumat ajoittuivat vuosille 2012 ja 2013.Toimitusjohtajaa syytettiin myös väärennöksestä. Syytteen mukaan hän olisi harhauttanut Itä-Suomen aluehallintovirastoa väärennetyllä asiakirjalla. Tämän syytteen oikeus kuitenkin hylkäsi.Saman toimitusjohtajan hallinnoiman hoitokodin riitaisuuksia on puitu oikeudessa jo aikaisemminkin. Kaksi vuotta sitten Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi hänet lähes 3 500 euron sakkoon työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä.Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi syytteen työsyrjinnästä, mutta piti tuomion työturvallisuusrikoksen osalta voimassa. Sakko aleni hovissa noin 1 000 eurolla.Toimitusjohtajan ja työntekijän välit olivat kiristyneet, kun johtaja sai tietää työntekijän kannelleen työpaikkansa ongelmista aluehallintovirastoon. Sen hän oli tehnyt koettuaan, että hoitokodin potilasturvallisuus oli vaarantunut. Muun muassa lääkkeissä ja niiden jakelussa oli ollut puutteita.Toimitusjohtajalla oli kymmenkunta vuotta sitten kaksi yksityistä hoitokotia kahdella paikkakunnalla Itä-Suomessa. Kumpikaan hoitokodeista ei ole enää toiminnassa.