Silminnäkijät kertovat: Kahta henkilöä ammuttiin Helsingin keskustassa

keskustassa Hietalahdenkadulla on tapahtunut ampumistapaus. Paikalla olleen silminnäkijän mukaan alueella oli ammuttu useita laukauksia, silminnäkijän arvion mukaan 5–6.IS:n paikan päällä haastattelemien silminnäkijöiden mukaan Ruoholahdenkadulla oli ajanut valkoinen pakettiauto, jota vastaan tuli punainen henkilöauto. Valkoinen pakettiauto oli silminnäkijöiden mukaan kolaroinut tahallaan punaiseen henkilöautoon.Punaisesta autosta oli heitetty puukko valkoista pakettiautoa kohti.– Valkoisesta pakettiautosta oli noussut raksavaatteisiin pukeutunut henkilö, joka oli ampunut punaisen auton sisällä ollutta henkilöä, silminnäkijät kertovat.Silminnäkijöiden mukaan punaisen auton kuski oli lähtenyt juoksemaan kohti Lapinrinnettä, ja häntä oli ammuttu selkään. Tekijät olivat silminnäkijöiden tietojen mukaan lähteneet Ruoholahdenkatua pitkin pakoon joko pakettiautolla tai juosten.Uhrit on silminnäkijöiden mukaan viety pois ambulanssilla.Poliisi ei ole vahvistanut tietoja.Paikalla olevan IS:n toimittajan mukaan poliisi on raskaasti varustautunut. Paikalla on useita poliisin yksiköitä, ja katu on suljettu.