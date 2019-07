Kotimaa

Poliisi vahvistaa: Ampumavälikohtaus Helsingin Hietalahdessa





















































Helsingin Hietalahdessa on käynnissä poliisioperaatio. Silminnäkijähavaintojen mukaan alueella on kuultu laukauksia. Paikalla on useita poliisipartioita sekä pelastuslaitoksen yksiköitä.Silminnäkijöiden mukaan ainakin yhden auton ikkunat ovat rikki.Helsingin poliisi vahvistaa Twitterissä, että Hietalahdenkadulla on ollut ampumisvälikohtaus.Juttu päivittyy.