Reijo Ruokasen kolumni: Todellinen luonnonsuojelija surmaa ja syö surutta

Ajattelitko ryhtyä vegaaniksi pelastaaksesi luonnon? Oletko ajatellut muitakin tyhmiä asioita viime aikoina?Veganismiin voi olla monta perusteltua syytä, mutta luonnonsuojelu ei kuulu niihin.Sitä ei käy kiistäminen, että liha- ja maitotuotteet aiheuttavat merkittäviä määriä ilmastonmuutoskaasupäästöjä. Tästä vedetään usein johtopäätös, että asia ratkeaa vain kasvissyöjäksi ryhtymällä. Oletus on väärä.luonnonsuojelija vetää nyt puukon tupesta ja ryhtyy tappamaan. Ensin tosin pitää saada tapettava kiinni. Mikä parasta, veritöin tehtävä luonnonsuojelu on loistavaa lomapuuhaa.Kannattaa kalastaa.Kunnon luonnonsuojelija ja ympäristönystävä syö kalaa.Luonnonkalan ilmastopäästöt ovat parhaimmillaan nolla. Kalaan ja kasviksiin perustuvalla ruokavaliolla voi päästä jopa alle vegaaniruokavalion ilmastopäästöjen.Jos ei huvita itse kalastaa, kalan voi ostaa kaupasta. Esimerkiksi silakan ja muikun hiilijalanjälki on erittäin pieni.Eikä tämä tähän pääty.Mitä enemmän syö pyydettyä kalaa, sitä vähemmän syö maatalouden tuotteita ja sitä enemmän torjuu vesien rehevöitymistä. Maanviljelyksen osuus Itämeren ravintokuormasta on yli 50 prosenttia.Jos silakka ei maistu vaan mieli tekee lohta tai kirjolohta, sekin on hyvä valinta.Vaikka toisin kuvitellaan, Itämeren ravintokuormasta vain prosentti tulee kalanviljelyksestä.Nyt siellä joku jo nousee ja alkaa saarnata maailman ylikalastuksesta. Kyllä, ylikalastus on ongelma, mutta se ei ole Itämeren eikä Suomen sisävesien ongelma. Silakkaa, muikkua, ahventa ja muita riittää. Niiden välttely ei helpota tonnikalojen elämää yhtään, päinvastoin.Silakkaa riittäisi jokaiselle suomalaiselle 29 kiloa vuodessa. Muikkua saisi sen päälle kilon tai kaksi.Ja nyt joku alkaa kirkua merikalojen dioksiinista. Säästä ääntäsi.Silakan dioksiinipitoisuudet ovat pudonneet rajusti. Pieniä silakoita voi kuka tahansa syödä rajattomasti. Isojenkin kanssa voi olla täysin huoleton, ellei satu olemaan raskaana tai kasvuiässä.on monimutkainen asia.Monimutkaiseen ongelmaan helposti etsitään yksinkertaista ratkaisua. Siksi kasvissyöntiä helposti tarjotaan ainoaksi tai ainakin parhaaksi ruokavalioratkaisuksi ilmastonmuutoksen torjunnassa, vaikka kalaa sisältävä ruokavalio voi olla yhtä hyvä ja jopa parempi valinta ilmaston kannalta.Luonnon kannalta se on ilman muuta parempi valinta.Jos joku väittää muuta, hän on tietämätön tai huijaa.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.