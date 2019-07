Singaporen viranomaiset takavarikoivat 132 säkillistä norsunluuta – kontissa piti olla sahatavaraa

Kotimaa

Singaporen viranomaiset takavarikoivat 132 säkillistä norsunluuta – lastin laajuus avautuu videosta

Singaporen kansallispuistojen ja rajaviranomaisten yhteistyö palkittiin, kun viranomaiset takavarikoivat kerralla peräti 8,8 tonnia norsunluuta, 132 säkkiin pakattuna.Sunnuntaina 21. heinäkuuta tehty takavarikko on maan historian suurin. Lähes 300 afrikannorsun luut oli pakattu yhteen kolmesta samassa lähetyksessä kulkeneesta kontista. Takavarikon arvo on norsunluun osalta noin 11,5 miljoonaa euroa.Viranomaistietojen mukaan kontti oli lähtenyt liikkeelle Kongon demokraattisesta tasavallasta, ja määränpäänä oli ensin Singapore ja lopulta Vietnam.Singaporen viranomaiset takavarikoivat samassa yhteydessä myös 11,9 tonnia jättiläismuurahaiskäpyjen suomuja. Suomut oli pakattu 237 säkkiin. Viranomaiset kertovat, että suomujen arvo on noin 31,9 miljoonaa euroa.Norsunluut oli pakattu konttiin, jonka sisällöksi oli merkitty puutavara. Suojelujärjestöjen mukaan Singapore on laittoman villieläinkaupan kauttakulkupaikka.Norsunluuta kuljetetaan etenkin Kaakkois-Aasiaan, jossa sitä käytetään esimerkiksi korujen ja muisto- tai koriste-esineiden raaka-aineena.