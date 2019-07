Helle jatkuu, etelästä Lappiin! Ukkonenkin voi jylistä

Kotimaa

Helle jatkuu, etelästä Lappiin! Ukkonen voi jylistä lännessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aurinkoinen sää jatkuu. Helteen lisäksi lännessä on luvassa paikallisia sadekuuroja ja ukkosta.Tiistaina sää on enimmäkseen aurinkoinen. Aivan idässä pilvisyys lisääntyy illaksi. Maan länsiosassa tulee paikallisia iltapäiväkuuroja ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 24–27 astetta.Keskiviikkona lännessä tulee jokunen iltapäiväkuuro. Etelä-Karjalasta Pohjois-Karjalaan tulee sadekuuroja jo aamulla, ja mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjois-Lapissa pilvisyys lisääntyy, ja ukkoskuurojen mahdollisuus kasvaa.Päivälämpötila on aurinkoisilla paikoilla etelästä Etelä- ja Itä-Lappiin 24–28 astetta, Pohjois-Lapissa 17–23 astetta.Torstaina päivälämpötila on 25 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapista helteinen ilmamassa väistyy tilapäisesti. Yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia eri puolilla maata.