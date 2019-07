Kotimaa

CMI:n Tuija Talvitie Hussein al-Taeen vääristelemistä koulutus­tiedoista: ”Nyt julki­tulleet erheet ovat valit

Iltalehti https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/92318724-0883-4f5f-bb76-16b104acd646 uutisoi maanantaina, että Sdp:n kansanedustaja Hussein al-Taee https://www.is.fi/haku/?query=hussein+al-taee on ilmoittanut vääriä tietoja koulutuksestaan ja on vähintään kaunistellut ansioluetteloaan.Eduskunnan sivuille linkitetyssä LinkedIn-profiilissa oli lehden mukaan aiemmin maininta muun muassa alemmasta korkeakoulututkinnosta Suomessa ja Isossa-Britanniassa sekä kahdesta ylemmästä korkeakoulututkinnosta Puolassa. Lisäksi al-Taee kertoi tehneensä loppututkinnon kansainvälisistä suhteista ja diplomatiasta Lincolnissa Iso-Britanniassa.Varsovan yliopiston mukaan al-Taee on suorittanut heillä vain yhden loppututkinnon kansainvälisen liiketalouden ohjelmassa. Lincolnista puolestaan kerrottiin, että al-Taee olisi vain opiskellut heillä kansainvälistä johtamista. Sittemmin LinkedIn-profiilia on muokattu.Hussein al-Taee oli aikaisemmin töissä konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä.

Miltä tiedot siitä, että Hussein al-Taee olisi ilmoittanut vääriä tietoja koulutuksestaan tuntuvat teistä?

– Olen tietoinen siitä, että hänen koulutustiedoistaan on oltu kiinnostuneita meiltä lähtönsä jälkeen, CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie https://www.is.fi/haku/?query=tuija+talvitie kertoo.

Olisiko hänet palkattu CMI:hin, jos tiedot tutkintojen mahdollisista puutteellisuuksista olisivat olleet selvillä?

– Hän työskenteli meillä konsulttina ja hänet palkattiin siis osaamisensa perusteella. Minulla on sellainen käsitys, että hänet rekrytoitiin meille aikanaan oikeiden tietojen perusteella. Hän osoitti tekevänsä työkuvaansa kuuluvat tehtävät hyvin.Talvitie muistuttaa, että työ, johon al-Taee palkattiin ei vaatinut akateemista loppututkintoa.

Onko hänestä aiheutunut teille imagohaittaa?

– Jokainen CMI:n työntekijä edustaa organisaatiotamme. Al-Taee on saanut työvuosiensa aikana paljon positiivista palautetta. Nyt julkitulleet erheet ovat valitettavia. Hän on varmasti tehnyt tehnyt virheitä, mutta kukapa ei tekisi, Talvitie kertoo.Iltalehden mukaan al-Taee on kertonut eduskunnalle olevansa ”KTM” eli kauppatieteiden maisteri. Vastaavan tutkinnon voi kuitenkin suorittaa vain suomalaisessa yliopistossa, eikä al-Taee ole sitä tehnyt.