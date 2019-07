Kotimaa

73-vuotias mies vangittiin Lapinlahdella tehdystä taposta epäiltynä – taustalla aiempi henkirikostuomio

Iisalmelainen 73-vuotias mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä 60-vuotiaan lapinlahtelaismiehen taposta. IS:n tietojen mukaan vangitulla on aiempi tuomio taposta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy