Kotimaa

Suomi muuttuu yhä helteisemmäksi – meteorologi parahtaa: ”Ei mitään tolkkua”

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

helteiden jälkeen? Nämä 5 asiaa ratkaisevat koko loppu kesän sään – ja nyt näyttää hyvältä!

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006180535.html

Torstaista

https://infogram.com/paivan-ylimmat-lampotilat-1g94pk0ge81023v?live

Tänään