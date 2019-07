Kotimaa

Hellettä etelästä Pohjois-Lappiin! Nyt on luvassa kuuma viikko

Maanantaina

Keskiviikkona

laajalti aurinkoisena alkaneen aamun jälkeen pilvisyys lisääntyy. Tästä huolimatta päivällä sää on monin paikoin aurinkoinen.Maan länsipuolella kulkeva matalapaine tuo paikallisia sateita ja mahdollista ukkosta etenkin Lounais-Suomeen, muualla maassa sää pysyy enimmäkseen poutaisena.Hellettä esiintyy etelästä Pohjois-Lappiin ja päivälämpötila on laajalti 24–27. Idässä sekä lounaan sateisilla alueilla päivälämpötila on noin 22 astetta. Yöllä sää selkenee laajalti, ja lämpötila laskee pitkälti etelässä hieman alle 15 asteen ja pohjoisessa hieman yli 15 asteeseen.Tiistaina päivälämpötila on noin 25 astetta, ja helle on mahdollinen monin paikoin koko maassa. Viileintä on yhä itärajan tuntumassa. Lännessä sään viilentävät sadekuurot ovat iltapäivällä mahdollisia. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan.helteinen ilmamassa on väistymässä pohjoisimman Suomen yltä sateiden ja paikoittaisen ukkosen saattelemana.Myös maan keskivaiheilla voi päästä syntymään muutama sadekuuro. Etelässä on poutaisinta.Keskiviikon viilennys laskee päivälämpötilan pohjoisessa 20 asteen ja Pohjois-Lapissa 16 asteen paikkeille. Etelämpänä hellesää jatkuu laajalti.Etelä- ja Länsi-Suomessa voidaan jo kolkutella 30 asteen lukemia, kun lounaasta vahvistuva korkeapaine alkaa vähitellen lämmittää.