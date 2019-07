Kotimaa

Las Palmasissa +23 astetta, Tampereella +33 – Suomessa pian kuumempaa kuin Euroopan lomakohteissa

Tämän

Katso yllä olevalta videolta, kuinka lämmin ilmamassa vyöryy Suomeen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Välimeren

hetkisen ennusteen mukaan ympäri Suomea mitataan viikonloppuna kovia hellelukemia. Viikon lämpimin päivä on lauantai, jolloin 30 asteen rajapyykin uskotaan menevän rikki jopa Rovaniemellä.Lämpimintä on Tampereella ja Seinäjoella, joihin molempiin ennustetaan 33 asteen lämpötilaa. Muita 30 asteen ylittäjiä ovat Jyväskylä, Kouvola, Turku, Mikkeli, Lahti ja Kokkola.Matkatoimistot kertoivat viime viikolla, että viileä alkukesä sai suomalaiset varaamaan kilpaa lomamatkoja etelän lämpöön. Äkkilähdöt vietiin käsistä ja kysyntä oli selvästi viime kesää kovempaa.Ratkaisut saattavat näyttäytyä nyt hätiköidyiltä – ainakin, jos tarkoitus oli lähteä lämpöä kohti.Samaan aikaan, kun kotimaassa mitataan hellelukemia, suomalaisten suosimissa aurinkolomakohteissa jäädään jopa hellerajan alle. Esimerkiksi Las Palmasiin on lauantaille ennustettu vain 23 asteen lämpötilaa – kymmenen astetta kylmempää kuin Tampereella.Las Palmas on kuitenkin ääriesimerkki. Suurimmassa osassa Euroopan lomakohteita vietetään hellepäiviä viikonloppunakin. Lämpötilat jäävät silti monin paikoin alle kolmenkymmenen asteen.Manner-Espanjan rannikkokohteissa Barcelonassa ja Malagassa päivän ylin lämpötila asettuu 28 ja 29 asteen välille. Espanjan edustalla sijaitsevalla Mallorcan saarella ylletään sen sijaan 31 asteen lämpötilaan.itäosissa Kyproksella ja Rodoksella mittari pysähtyy 30 asteen tuntumaan. Kreetalla joudutaan tyytymään 28 asteeseen. Kreikan pääkaupungissa Ateenassa sen sijaan lämpöä riittää saman verran kuin parhaimmillaan Suomessakin – 33 astetta.Bulgarian ikoninen rantalomakohde Sunny Beach sijaitsee Mustanmeren rannalla Varnan ja Burgasin kaupunkien välissä. Molempiin edellä mainituista kaupungeista on ennustettu 29–30 asteen lämpöä ja vähäistä sadetta.Kroatian suosikkikohteet, Adrianmeren rannikolla sijaitsevat Split ja Dubrovnik jäävät nekin 30 asteen tuntumaan tai sen alle.Poikkeuksiakin löytyy. Esimerkiksi Turkin etelärannikon Alanyassa ja Antalyassa paistatellaan lauantainakin päivää noin 32–35 asteen lämmössä.