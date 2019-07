Koko ikänsä Tornionjoessa kalastanut Juha, 63, teki järkyttävän havainnon lohista – kuvat: ”Jotain on pahasti pielessä”

Kotimaa

Koko ikänsä Tornionjoessa kalastanut Juha, 63, teki järkyttävän havainnon lohista – kuvat: ”Jotain on pahasti





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Taustalla ainakin kummallinen M74





Eivät jaksa enää uida