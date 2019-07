Venäjä pohti Karjalan myymistä Suomelle 1990-luvun alussa? Sen aikaiset ministerit IS:lle: Mitään keskusteluja ei käyty

Kotimaa

Venäjä pohti Karjalan myymistä Suomelle 1990-luvun alussa? Sen aikaiset ministerit IS:lle: Mitään keskusteluja

Kolmen ministerin näkemys kriittisistä hetkistä

ja Viipurin menetykset 1944 tuntuivat Suomelle valtavilta tappiolta, varsinkin kun Suomi taisteli jatkosodassa torjuntavoitot puna-armeijan massiivisista hyökkäyksistä Tali-Ihantalan sekä Vuosalmen ja Viipurinlahden taisteluissa. Kysymys Karjalasta jäi avoimeksi haavaksi Suomen historiaan Petsamon ja Sallan alueiden menetysten ohella.Karjala-kysymys tuli jälleen esiin, kun Venäjän entinen varaulkoministeri Andrei Fjodorov https://www.is.fi/haku/?query=andrei+fjodorov kertoi vuoden 1991 tapahtumista Helsingin Sanomille https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006179367.html Fjodorovin mukaan Venäjä pohti vakavissaan Karjalan myymistä Suomelle Neuvostoliiton hajotessa vuonna 1991. Hänen mukaansa keskustelut käytiin suljettujen ovien takana, eikä niistä kerrottu suomalaisille.Venäjän johto totesi, että luhistuvan Neuvostoliiton kassa oli tyhjä. Venäläiset jopa laskivat Fjodorovin mukaan Karjalalle 15 miljardin dollarin kauppahinnan. Fjodorov kertoi hintalaskelmasta jo vuonna 2007, mutta tuolloin hän arveli, että pohdinnoista tiesivät ainakin Suomen presidentti Mauno Koivisto https://www.is.fi/haku/?query=mauno+koivisto ja ulkoministeri Paavo Väyrynen https://www.is.fi/haku/?query=paavo+vayrynen . Nyt hän sanoo HS:lle, ettei keskusteluista kerrottu suomalaisille.Neuvostoliiton hajoaminen osui Esko Ahon https://www.is.fi/haku/?query=esko+ahon (kesk) hallituksen (1991–1995) aikaan. Ilta-Sanomat kysyi silloisen hallituksen kolmelta ministeriltä, miten he suhtautuvat Fjodorovin kertomukseen Venäjän Karjalan myyntiin liittyvästä pohdinnasta.– Kysymys näyttää olleen virkamiestason keskusteluista, joissa varauduttiin kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin. Poliittisella tasolla oli selvää, ettei Venäjällä ollut valmiutta edes keskustella Karjalan tai sen osien palauttamisesta tai myymisestä, tuolloin ulkoministerinä työskennellyt Paavo Väyrynen sanoo.Venäjän uusi johto oli Fjodorovin mukaan laatinut heinäkuussa 1991 listan alueista, joissa voi nousta esiin autonomiaa vaativia ääriliikkeitä.Listalle pääsi myös Karjala. Fjodorovin mukaan Venäjällä pelättiin suomalaismielisen nationalismin kasvua.

Millaisia keskusteluja Karjalasta käytiin Suomen hallituksessa tuohon aikaan?

– Hallitustasolla keskusteluja ei käyty, Paavo Väyrynen kertoo.

Mikä oli Suomen linja Karjala-kysymyksessä tilanteessa, jossa Neuvostoliitto alkoi hajota?

– Neuvostoliiton hajotessa syntyi uhkaava tilanne, jossa varauduttiin jopa satojen tuhansien pakolaisen pyrkimiseen yli rajan. Oli syytä olla varovainen. Oli turha ottaa esille epärealistisia ajatuksia, jotka olisivat saattaneet kärjistää tilannetta, hän sanoo.

Olisiko Suomella ollut realistisia mahdollisuuksia neuvotella Karjalan palauttamisesta?





