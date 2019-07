Kotimaa

Ravustuskausi käynnistyy puolilta päivin – saaliista odotetaan kohtalaista tai hyvää

Ravustuskausi alkaa tänään puolilta päivin. Rapusaaliista odotetaan tänä vuonna keskimääräistä tai jopa hyvää, arvioi Luonnonvarakeskus.Etelä-Suomessa rapusaaliit nousevat vähintään kohtalaisiksi heti kauden alusta lähtien. Pohjoisempana kauden alku voi olla heikompi.Vuosittain täplärapuja pyydetään 2–3 miljoonaa ja jokirapuja alle miljoona yksilöä.Saksiniekkoja saa pyytää lokakuun loppuun saakka.Kalastusta ja ravustusta valvotaan tehostetusti tänä vuonna. Tehovalvonta on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa kalastuksenvalvontakampanjaa. Kampanjan toteuttavat Kalatalouden Keskusliitto ja sen jäsenjärjestöt.Vain rekisteröityneet kaupalliset kalastajat saavat nykyisen kalastuslain mukaan myydä rapusaaliitaan. Rekisteröitymistä ei kuitenkaan vaadita, jos ravustaja myy yhden ravustuskauden aikana korkeintaan 300 rapua suoraan kuluttajille.Ravustajien kannattaa muistaa, että täplärapu on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Niitä ei saa istuttaa edes sellaisiin vesistöihin, joissa niitä on jo ennestään. Kiellolla halutaan ehkäistä täpläravun sekä sen mukana kulkevan rapuruton leviäminen.Harvinaistuneita jokirapuja on vielä Itä- ja Pohjois-Suomen vesistöissä.Jos saa ravun rauhoitusaikana, se tulee vapauttaa välittömästi pyyntiveteen. Laittomasta jokiravun pyynnistä ravustajalle voidaan määrätä jokiravun suojeluarvo maksettavaksi. Jokiravun suojeluarvo on 50 euroa per yksilö.