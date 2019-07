Kotimaa

Maitorekka kaatunut tielle Kurikassa, valtatie 3 poikki usean tunnin ajan 20.7. 0:36

Onnettomuus Onnettomuus tapahtui Tuiskulan suoran kohdalla.

Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla Kolmostie on poikki maitorekan kaaduttua tielle, kertoo pelastuslaitos.



Arvioiden mukaan tie on Tuiskulan suoran kohdalla poikki useamman tunnin ajan raivaustöiden vuoksi.



Rekan lastina on maitoa yli 20 000 litraa, ja molemmat sen säiliöt vuotavat.