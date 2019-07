Kotimaa

Porissa käynnissä poliisioperaatio – Paratiisinmäkeä eristetään

Lounais-Suomen poliisilaitos kertoo pikaviestipalvelu Twitterissä, että Porissa on käynnissä poliisioperaatio.Paratiisinmäkeä eristetään parhaillaan ja poliisi kehottaa välttämään liikkumista toiminta-alueella.Operaation syyksi poliisi kertoo vaarallisen henkilön kiinniottamisen.Poliisin mukaan eristettynä on Länsiväylä-Yrttitie-Paratiisintie-Neilikkatie -alue.Poliisi tiedottaa asiasta lisää kun se on mahdollista.