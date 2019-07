Kotimaa

Eurojackpotissa arvottiin harvinainen rivi – tässä oikeat numerot

Perjantai-Jokerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lomatonnin

Eurojackpotin kierroksen 29/2019 oikeassa rivissä on harvinaisen paljon isoja numeroita – jokainen yli kolmenkymmenen. Päänumeroiksi arvottiin 31, 32, 45, 47 ja 49. Tähtinumerot ovat 7 ja 9.Perjantain kierroksen mehevimmät osumat suuntautuvat Tanskaan ja Norjaan. Molemmissa pelattiin 5+1-tulos. Kummankin arvo on lähes miljoona, tarkalleen 970 522 euroa.5+0-tuloksia löytyi kolme: Saksasta, Tanskasta ja Hollannista. Niillä voittaa 204 826 euroa kullakin.oikea rivi on 3 6 4 2 1 9 1. Arvonnassa löytyi yksi kuusi oikein -tulos, jolla voittaa 40 000 euroa. Voittava peli on kymmenen osuuden nettiporukka, jonka jäsenet ovat eri puolilta Suomea. Kunkin voitto-osuus on 4 000 euroa.oikea kaupunki on Lissabon ja oikea numero 54. Onnentonneja lähti jakoon 11 kappaletta.