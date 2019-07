Kotimaa

Ohjaamon mittari teki lakon, Finnairin Kiinan-lento palasi Helsinki-Vantaalle, paloautot odottivat kentällä

Finnairin perjantaina illansuussa kohti Kiinaa lähtenyt lento joutui palaamaan takaisin Helsinki-Vantaan -lentokentälle.Kone ehti olla ilmassa noin 25 minuuttia, kerrotaan Finnairilta.Mikäli kone olisi lähtenyt aikataulunsa mukaisesti kello 17.40, se olisi ollut ilmassa vajaat kaksi tuntia.Koneeseen tuli tekninen vika.– Yksi ohjaamon mittari ei toiminut. Kone olisi voinut lentää perille ilman sitäkin, mutta koska määränpäässä ei olisi ollut saatavilla varaosaa, kapteeni päätti palata, Finnair kertoo.– Nyt osa on vaihdettu.Kyseessä oli lento AY091, jonka määränpää on Chongqing.– Se laskeutui noin kello 19.30 ja on pian lähdössä uudelleen, kerrottiin Finavialta.Konetta oli vastassa runsaasti Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksiköitä. Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 19.13. Koodiksi annettiin ”ilmailuliikenneonnettomuuden vaara, suuri”.– Valmiutta nostettiin, laskeutuminen sujui normaalisti, Finavialta kerrottiin.