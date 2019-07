Kotimaa

Kuopiossa havaittu karhu Puijon maastossa – poliisi kehottaa välttämään liikkumista alueella

19.7. 17:19

Kuopio Havainnot karhusta tulee soittaa numeroon 112.

Kuopiossa on havaittu karhu Puijon alueella, tviittaa Itä-Suomen poliisi. Poliisi kehottaa ihmisiä välttämään liikkumista Puijon maastossa.



Toimet karhun karkottamiseksi alueelta on poliisin mukaan aloitettu.



Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset lisähavainnot karhusta hätänumeroon 112.



Puijo on mäki ja luonnonsuojelualue Kuopion kaupungin ruutukaavan reunalla. Puijon torni on Kuopion matkailunähtävyyksiä.



