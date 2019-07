Kotimaa

Liikennemerkeillä rikastunut miljonääri sai 13800 euron sakot rattijuopumuksesta

Pirkanmaalla asuva Saarni tuomittiin maksamaan 50 päiväsakkoa, joista kertyy yhteensä 13 800 euron sakkopotti.Saarni on etenkin liikennemerkkien valmistamisesta tunnetun Normi-yritysryppään toimitusjohtaja. Verotietojen mukaan Saarni ansaitsi vuonna 2017 lähes 4,5 miljoonaa euroa ja kipusi näin Pirkanmaan kovatuloisimpien joukkoon.Saarni on antanut medialle useita haastatteluja muun muassa yrityskauppoihin ja verotietojen julkistamiseen liittyen.Tuomion mukaan Saarni oli kuljettanut henkilöautoa yleisillä teillä humalassa huhtikuun lopulla. Ajon jälkeen hänen uloshengitysilmastaan oli mitattu 0,33mg/l alkoholia eli noin 0,75 promillea. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea tai 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.IS:n tavoittama Saarni katuu tapahtunutta.– Se oli minun virheeni, eikä tule ikinä toistumaan. Se oli virhearviointi ja mun moka, hän toteaa.Syyttäjä vaati Saarnia neljän kuukauden ajokieltoon, mutta koska Saarni tarvitsee ajokorttia työssään, ajokielto määrättiin kolmeksi kuukaudeksi. Ajokielto päättyy heinäkuun lopulla.Tuomio annettiin 5. heinäkuuta.Saarnin liikennetuotteita myyvä, valmistava ja urakoiva Normiopaste Oy on Suomen suurin liikennemerkkitoimittaja. Viime vuonna Normiopaste osti liiketoimintakaupalla Elfving Signum Oy:n opasteliiketoiminnan, ja kaupan myötä yritys laajensi myös sisäopasteisiin.– Pystymme jatkossa tarjoamaan kaikki vaihtoehdot myös törmäysturvallisiin ristikkorakenteisiin sekä kaikki portaalivaihtoehdot, toimitusjohtaja Tommi Saarni kertoi tammikuussa 2018.