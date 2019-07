Suomessa vietetään kunnon kesäpäivää – helleraja voi paukkua rikki

Kotimaa

Suomessa vietetään kunnon kesäpäivää – hellerajakin häämöttää

Juuri nyt

Maan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hellettä

itä- ja pohjoisosaan leviää idästä paikallisia sateita. Läntisimmät sateet tulevat Päijänteen tienoilla ja Uudellamaalla.Iltapäivällä aurinkoisinta ja poutaisinta on läntisimmässä Suomessa. Pohjoisenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pohjoisessa sateet painottuvat Itä-Lappiin ja vähenevät iltaa kohti. Ilmavirtaus on Lapissa idänpuoleinen.Päivälämpötila on vuodenajalle varsin tavanomainen, tosin maan lounaisosassa on paikoin jopa hellettä.Idässä ja pohjoisessa päivälämpötila on 2–3 astetta alakanttiin, Lapissa ero tavanomaiseen on 3–4 astetta.Lauantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee vielä jokunen iltapäiväkuuro. Aurinkoisinta ja poutaisinta on edelleen läntisimmässä Suomessa. Lounaisrannikon tuntumassa on jopa hellettä.Sunnuntaina on aurinkoista ja poutaa. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vähän lisääntyy iltapäiväksi. Itä- ja Pohjois-Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Tuuli on heikkoa.on etelässä ja lännessä laajalti. Myös idässä ja pohjoisessa on aiempaa lämpimämpää.Euroopassa lauantaina Etelä-Norjaan, Tanskaan ja Pohjois-Saksaan leviää lännestä sade. Ukkoskuuroja tulee myös Pohjois-Ranskassa.Suomesta sateet ovat jo pääosin itä- ja kaakkoispuolellamme. Vähintään pieni iltapäiväkuurojen mahdollisuus on laajalla alueella. Poutaisinta ja aurinkoisinta on Espanjassa.