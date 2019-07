Kotimaa

Tunnettu seksikauppasivusto suljettiin – Sihteeriopisto teki paluun vain kuukautta myöhemmin

Seksipalveluja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

välittävä nettisivusto Sihteeriopisto suljettiin keväällä. Hiljattain uutisoitiin, että sivusto liittyy jättimäiseen paritus- ja rahanpesuepäilyyn.Nyt Sihteeriopisto-nimellä on auennut uusi vastaavanlainen sivusto uudessa osoitteessa. Sivusto käyttää samaa Sihteeriopisto-nimeä ja jäljittelee ulkoasultaan aiempaa sivustoa.Alkuperäisen sivuston tavoin seksipalveluita tarjotaan kuvien ja tarkkojen palvelunkuvausten kera. Uudella sivustolla on vastaavalla tavalla jaoteltu ilmoitukset paikkakuntien mukaan.Rikosylikomisario Mika Ihaksinen https://www.is.fi/haku/?query=mika+ihaksinen keskusrikospoliisista arvioi IS:lle, että joku hyödyntää nyt vanhaa ja tunnettua nimeä ja osittain myös sivuston tuttua ulkonäköä. Ihaksinen ei usko, että taustalla on samoja tahoja kuin suljetulla sivustolla.– Minun käsittääkseni ne henkilöt ovat tällä hetkellä Espanjassa tutkintavankeudessa, Ihaksinen sanoo.Sihteeriopisto liittyy IS:n tietojen mukaan jättimäiseen kansainväliseen paritus- ja rahanpesututkintaan, josta Krp ja Europol tiedottivat viime viikolla. Sivusto suljettiin 26. maaliskuuta samana päivänä, jolloin toteutettiin kansainvälinen Europolin ja Eurojustin tukema operaatio.

Miten Suomen tunnetuimman seksikauppasivuston sulkeminen on vaikuttanut Suomen seksikauppaan?

Seksi

Yksi