Murhenäytelmä Korkeasaaressa: Minkki tunkeutui tarhaan ja teurasti 26 orpoa linnunpoikasta – yksikään ei säästynyt

Murhenäytelmä Korkeasaaressa: Minkki tunkeutui tarhaan ja teurasti 26 orpoa linnunpoikasta – yksikään ei sääst

Korkeasaaren villieläinsairaalaa koetteli murhenäytelmä kesän vilkkaimpaan aikaan.Minkki pääsi pujahtamaan yöllä villieläinsairaalaan ulkotarhaan. Tarhassa oli kasvamassa 26 hoitoon tuotua linnunpoikasta. Yksikään poikasista ei säästynyt.Linnut olivat tämän kevään poikasia. Ne oli löydetty orpoina ja tuotu Korkeasaareen hoitoon. Korkeasaari olisi palauttanut poikaset luontoon lintujen aikuistuttua.Murhenäytelmässä menehtyi kaksi laulujoutsenen poikasta, kuusi nuorta valkoposkihanhea ja 18 lokinpoikasta. Lokit olivat pääasiassa kalalokkeja.– Minkki olisi saanut vatsansa täyteen yhdestäkin poikasesta. Lajityypilliseen tapaansa se otti jokaisen linnun hengiltä ja poistui vähin äänin paikalta, Korkeasaari kertoo Facebook-sivuillaan.Korkeasaari on yrittänyt pitää petoeläinkantaa aisoissa loukuttamalla minkkejä. Enimmillään minkkejä on jäänyt vuoden aikana loukkuun liki 20.Nyt Korkeasaari kehittelee ulkotarhaan varmempaa verkkorakennetta ja tiivistää aitausta entisestään.Korkeasaaren mukaan täysin minkinpitävää ulkotarhaa on haastava tehdä. Minkki pääsee pujahtamaan pienistäkin koloista, se osaa halutessaan kaivaa ja se pystyy myös kiipeämään taitavasti.