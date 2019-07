Suomalainen taideasiantuntija lataa suorat sanat brittitoimittajalle, joka haukkui Helene Schjerfbeckin – ”Ammattitaidotonta, kateutta, nokittelua”

Kotimaa

laatulehti The Guardian https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jul/17/helene-schjerfbeck-review-royal-academy-london-finnish-painter julkaisi keskiviikkona kulttuurisivuillaan kiistellyn näyttelyarvion suomalaisen Helene Schjerfbeckin https://www.is.fi/haku/?query=helene+schjerfbeckin teoksista koostuvasta taidenäyttelystä.Helene Schjerfbeckin (1862–1946) näyttely nähdään Lontoon Kuninkaallisessa taideakatemiassa (Royal Academy of Arts) 20.7.–27.10.2019. Näyttely on ensimmäinen kattava katsaus taiteilijan tuotantoon Isossa-Britanniassa.Guardianin toimittaja Jonathan Jones https://www.is.fi/haku/?query=jonathan+jones haukkui Schjerfbeckin teoksia arviossaan kovin sanakääntein. Kriittinen arvio on yllättävä, sillä Schjerfbeckiä on pidetty yhtenä Suomen kaikkien aikojen taitavimmista taiteilijoista.ja Ateneumin intendentin työstä eläkkeelle jäänyt emerita Leena Ahtola-Moorhouse https://www.is.fi/haku/?query=leena+ahtola-moorhouse ei peittele ajatuksiaan brittilehden voimakkaasta kritiikistä.– Minun mielestäni tämä vaikuttaa siltä, että tässä on nyt pakko olla jotain muuta taustalla – kateutta, nokittelua tai jotain sellaista. Sen saman lehden toinen toimittajahan kirjoitti aiemmin siitä näyttelystä todella positiivisesti. Mieleeni tuli, että olisiko tässä taustalla jotain toimittajien välistä kadehtimista, Ahtola-Moorhouse pohtii.– Jotain sellaista siinä on oltava, koska muuten se kirjoitus on niin kummallinen.Ahtola-Moorhouse on tehnyt töitä Schjerfbeckin teoksia esittelevien näyttelyjen parissa jo vuosikymmeniä. Hän on ollut mukana järjestämässä suuria Schjerfbeckin teoksia esitteleviä näyttelyitä muun muassa New Yorkissa, Pariisissa, Hampurissa ja Haagissa menneinä vuosina.Jonathan Jones kirjoitti kritiikissään, että Schjerfbeckin teokset olisivat ”teknisesti ja älyllisesti puutteellisia”.

– En todellakaan. Se on ihan käsittämätöntä. Tämä toimittaja ei tosissaan ole ollenkaan paneutunut Schjerfbeckin myöhäiskauden töihin. Niissä on luonnollisesti täysin eri tekniikka kuin näissä realistisemman kauden teoksissa. Niissä on klassinen tekniikka kaikkine pohjamaaleineen. En tiedä, onko tämä kaveri erityisesti edes taiteeseen perehtynyt.– Helenessä on fantastista se, että hän teki töitä muun muassa raaputtamalla, freskotekniikalla ja modernistisesti yksinkertaisella tekniikalla. Sehän on aivan huipputekniikkaa. Hyvin harkittua ja pohdittua maalaamista.Ahtola-Moorhouse muistuttaa, että kun Schjerfbeckin teoksia oli esillä New Yorkissa vuonna 1992, New York Times kirjoitti suomalaistaiteilijan teoksista aivan toisenlaisen arvion.– Se oli puhtaasti positiivinen ja ylistävä arvio.Sen Ahtola-Moorhouse myöntää, että pienissä taidenäyttelyissä on hyvin vaikeaa valita sopivat teokset esille. Lontoossa aukeavassa näyttelyssä on mukana vain 65 maalausta.– On hirveän vaikeaa valita sellaisia maalauksia, että sellainen ihminen, joka ei ole koskaan nähnyt taiteilijan teoksia, saisi oikean käsityksen hänen merkittävyydestään.Ahtola-Moorhouse toteaa, että näyttelyn teoslistalla on mukana joitakin teoksia, joita hän itse ei välttämättä olisi valinnut sinne mukaan.– Varmaa on, että on kuitenkin ihan puppua, että Schjerfbeckin tekniikka olisi niissä teoksissa jotenkin huonoa.Ahtola-Moorhousea pöyristyttää se, että Guardianin kriitikko näki Schjerfbeckin uran loppuaikojen kuuluisat omakuvat jollain tavalla naurettavina. Jones kuvaili omakuvia ”enemmän eriskummallisiksi kuin traagisiksi”.– Ajattelin, että on kyllä kaveri aika tietämätön, että ei ymmärrä sitä, että silloin käytiin sotaa ja hän (Schjerfbeck) oli evakossa poissa läheistensä luota. Lisäksi hänellä oli ikävä sairaus, joka vei häneltä voimat.– Naurettavina niitä ei voi millään nähdä, varsinkin, kun ne ovat lisäksi loistavasti sommiteltuja teoksia.– Minusta se kirjoitus ei ole ammattitaitoisesti tehty. Siksi aloin epäillä, että siinä on taustalla jotain nokittelua joko tätä toista toimittajaa kohtaan tai sitten niitä kuraattoreita kohtaan.– Se ei kerta kaikkiaan ollut ammattimaista taidekriitikon tekstiä.taidekriitikko Jonathan Jones kirjoitti kritiikissään keskiviikkona, että Schjerfbeckin näyttely voi olla tapa viilentyä kesken kuuman päivän, mutta ei muuta. Hän kutsui Schjerfbeckin teoksia ”kylmäksi suihkuksi kakkoslaadun taidetta”.Jones kirjoitti, että Schjerfbeck ei ole tunnettu Britanniassa ja hyvästä syystä.Brittitoimittaja analysoi kritiikissään muun muassa Schjerfbeckin kahta tunnettua teosta, vuonna 1916 ilmestynyttä Sirkustyttöä ja vuonna 1933 ilmestynyttä teosta Måns Schjerfbeck (L'automobiliste).– Ne ovat vain todella huonoja maalauksia. Ne ovat teknisesti ja älyllisesti puutteellisia, Jones täräytti.Hän myös kirjoitti arvionsa lopussa, että Schjerfbeck opetteli uuden taidesuuntauksen toisensa perään, mutta ”lopputulos näyttää turhanpäiväiseltä yritykseltä pysyä mukana siinä, mikä taiteessa on milloinkin muotia”.Kirjoituksensa päätteeksi hän totesi, että on ”masentavaa ja turhaa” raahata Schjerfbeckin teoksia taidevarastosta näyttelyyn asti esille.