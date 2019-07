Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Fake news, putkimies Riku Rantala!

The Real, Rantalan Riku, on raivoissaan!Syystäkin! Yhteiskunnassa on otettu askel vaaralliseen suuntaan. Sen päässä odottaa totalitaristinen Suomi, jossa häviäjistä, syrjäytyneistä, vaiennetuista vainon kohteeksi joutuu heiveröisin, hiljennetyin, Rantalan Riku., huusi The Real, kun valtamedia taas valehteli, kuinka helppoa osattomilla on.Riku Rantala on Porin SuomiAreenalla juontamassa hyvää hyvyyttään keskusteluja, joista on hyötyä universumille. Sitten Talouselämä tuhosi paremman maailman uutisoimalla, että The Realille maksetaan 2 600 euroa siitä, kun The Real hölisee ulkoministeriön järjestämän tunnin keskustelun juontajana.Fake news! The Real huusi vääryyttä vastaan Twitterissä. ”Juuri tällainen populistinen klikkihuoraus nakertaa median uskottavuutta”, paperiton Rantala raivosi kaikkien maailman Riku Rantaloiden puolesta.The Realille EI TODELLAKAAN makseta 2 600 euroa juontamisesta! Tai maksetaan, mutta siitä menee osa muille ja TÖITÄ ON KAMALASTI, kun tunnin rupattelee sitä, mitä aina rupattelee, koska työn rankkuutta tulee korostaa silloin, kun työ ei ole niin rankkaa.The Real selitti, että kovasti menee aikaa yhden tunnin juontamiseen, täytyy valmistautua, matkustaa, kokoustaa ja perheen neljän viikon lomasta Rantala uhraa hyvyyden puolesta juontoon viikon. Kokonaisurakka on lopulta sellainen, että loppupalkka kaiken raatamisen jälkeen on ”about hyvän putkimiehen tasoa”.No nyt on koko Porin putket about paskana! Rantala juontaa ulkoministeriön lisäksi Valion, Stora Enson, ympäristöministeriön sekä Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen ja Maanmittauslaitoksen tilaisuudet. Jos jokaiseen noihinkin juontoihin kuluu viikko, The Realin laskutavan mukaan The Realin neljän viikon kesäloma muuttui juuri miinusmerkkiseksi. Fake News voisi väittää, että jos palkkio on vakio, The Realille maksetaan muutaman päivän juonnoista 10 000–15 000 euroa, mutta se ei pidä paikkaansa, vaan on FAKE NEWS.suurin uhri on se, joka ei saa rauhassa rahastaa sillä, että uhrien puolesta mölistessään nostaa omaa brändiarvoaan.Siksi The Realin vaino saisi loppua. Viimeksi The Real joutui vainon kohteeksi, kun hänet yhdistettiin kaksi raiskaustuomiota saaneeseen toimittajaan, jonka kanssa The Real on kirjoittanut kirjan ja jolle The Real soitteli mm. Bassoradion ohjelmissaan.Klikkihuorausta, fake news! The Real ei ollut kirjoittamassa kirjaa, jota The Real markkinoi ja jonka kannessa lukee ”Riku Rantala” ja tuomion saanut toimittaja oli vain joku, jonka kanssa The Real työskenteli satunnaisesti. Siitäs saitte klikkihuorat, fake news, case closed, nyt loppuu vähäosaisten miljonäärien vaino!Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.