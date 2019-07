Kotimaa

Malminetsintäyhtiö Mawson löysi grafiittia Ylitorniolla

Kanadalainen malminetsintäyhtiö Mawson kertoo löytäneensä grafiittia Ylitorniolla Lapissa. Yhtiö on tehnyt uuden, yli 14 000 hehtaarin varauksen Ylitorniolla ja Rovaniemellä.Mawson kertoo tutkivansa 75 kilometrin mittaista jaksoa yhtiön nykyisen tutkimusalueen pohjoispuolella. Alueelta on saatu jopa 60 metrin pituisia näytteitä, jotka sisältävät yli kymmenen prosenttia grafiittia.Mawsonin mukaan grafiittilöydös on niin lupaava, että sen tutkimista jatketaan. Grafiitti on tärkeistä akkumineraaleista ainoa, jota ei vielä saada suomalaisista kaivoksista.Grafiittia käytetään akkujen lisäksi muun muassa sähkömoottorien hiiliharjoissa, voiteluaineena, lyijykynissä ja ydinreaktoreiden hidastinaineena. Grafiittia käytetään myös sulatoissa sekä rauta- ja terästeollisuudessa.Grafiitin suurin tuottajamaa on Kiina, joka tuottaa yli 70 prosenttia maailman tuotannosta. EU on riippuvainen tuonnista ja ostaa suurimman osan käyttämästään grafiitista Kiinasta. Muita tuottajia ovat Intia, Brasilia, Etelä-Korea, Kanada ja Venäjä. Euroopassa grafiittia ovat tuottaneet Norja, Saksa ja Itävalta.EU on luokitellut grafiitin yhdeksi EU:n talouden kannalta kriittiseksi mineraaliksi. Suomessa ei ole ollut grafiitintuotantoa vuoden 1947 jälkeen, ilmenee Geologian tutkimuskeskuksen grafiittia koskevasta selvityksestä.