Kotimaa

Kemijärven onnettomuuden tutkinta valmis – Otkes: Tasoristeyksien nopeusrajoitukset tarkistettava

Onnettomuustutkintakeskus Otkesin mukaan tasoristeysten nopeusrajoitukset on tarkistettava. Suosituksen taustalla on tänään julkaistu tutkinta Kemijärven joulukuisesta tasoristeysturmasta.Viime joulukuussa tapahtuneessa onnettomuudessa kuorma-auton kuljettaja kuoli ja toinen veturin kuljettajista loukkaantui. Tutkinnan mukaan jätteenkeruuauton nopeus oli suuri ja näkyvyys risteyksessä oli huono. Myös odotustasanteissa oli puutteita.– Suomen tasoristeysturvallisuus on kansainvälisessä vertailussa heikkoa, eikä konkreettisia parannustoimia ole merkittävästi toteutettu aiempien huomattavien tasoristeysonnettomuuksien, kuten Raaseporin vuoden 2017 onnettomuuden jälkeen, sanoi Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi tiedotustilaisuudessa torstaina.Muutamia kymmeniä todellisen vaaran paikkojaSuomen 2000 tasoristeyksestä muutamat kymmenet ovat Nurmen mukaan todella vaarallisia.Otkes kommentoi Kemijärven onnettomuutta tuoreeltaan jo tapahtumapäivänä joulukuussa.– Tämäkin onnettomuus korostaa sitä, että näitä vartiolaitteettomia tasoristeyksiä tulisi poistaa tai varustaa turvalaitteistolla paljon nopeammin ja tehokkaammin, viestintäpäällikkö Sakari Lauriala totesi tuolloin.Nopeusrajoitusten korjaaminen on käynnistetty. Teiden turvallisuudesta huolehtii Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.