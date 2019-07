Kotimaa

Sää jatkaa lämpenemistään – jopa helle mahdollinen!

Heinäkuun alulle leimallinen viileys on nyt takanapäin, sillä valtaosassa Suomea lämpötilat nousevat torstain aikana jopa reilusti yli 20 asteeseen tai ainakin sen tuntumaan.Aurinkoisinta ja poutaisinta on torstaina Etelä- sekä Länsi-Suomessa. Lapissa pilvisyys vaihtelee.Maan itäosaan, varsinkin Pohjois-Karjalaan ja maan pohjoisosan itärajalle, ulottuu idästä sadealue.Keski-Suomeen on odotettavissa ukkoskuuroja.Päivälämpötila on etelässä 22–25 astetta, maan keskiosassa 19–22 astetta ja pohjoisessa 16–20 astetta. Lapin itärajalla on selvästi viileämpää: päivälämpötila jää noin 15 asteeseen.