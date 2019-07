Kommentti: Autokoulu oli liikennekiusaajien vuoksi aikuisikäni pelottavin kokemus – kaiken kruunasi marketin pihalla hädälleni nauranut keski-ikäinen tööttäilijä

Kotimaa

Kommentti: Autokoulu oli liikennekiusaajien vuoksi aikuisikäni pelottavin kokemus – kaiken kruunasi marketin p

Ensimmäisen

Ainut tapa

kertoi tänään autokoulun opettajasta, joka kertoi ajotunteja vaarallisesti häiritsevistä, auton perässä kiinni ajavista kuljettajista. Opettajan jutut kuulostivat valitettavan tutuilta.Järkytys ja kulttuurishokki – ne lienevät kuvaamaan parhaiten ensimmäisiä kokemuksiani auton ratissa.Ajoin ajokorttini vasta 26-vuotiaana. Olin siis ehtinyt muodostamaan autolla ajamisesta ja liikenteessä huristelusta sangen ruusuisen ajatuksen jos toisenkin.Ensimmäisen kerran, kun istuin auton rattiin turkulaisella tehdasalueella, jännitti ajamisessa lähinnä tekninen puoli. Sporantuomana helsinkiläisenä autoilussa ei ollut entuudesta mitään tuttua: lähes kellään kavereistani ei ollut ajokorttia.Kytkin, kaasu, jarru... Jo perustekniikassa ja kuolemanpelon nielemisessä riitti haasteita, mutta oikeisiin vaikeuksiin törmäsin vasta, kun muita autoilijoita – joista valtaosa vaikutti olevan aina tulipalokiireessä – tuli ympärille.Niihin ruusuisiin ennakko-oletuksiini nimittäin kuului, että aikuiset ihmiset osaisivat käyttäytyä myös liikenteessä. Ja siinä jos jossain olin väärässä. Ajokoulun teoriatunteihin kuuluisi lisätä osuus muita sadistisesti härnäävistä liikennekiusaajista.turhan tööttäykseni sain, kun harjoittelin pysäköimistä ihka ensimmäistä kertaa. Tukin supermarketin parkkipaikan väylän, koska olin hidas – luonnollisesti.Pois haluavassa, keski-ikäisessä kuljettajassa ei herättänyt sympatiaa edes varoituskolmio tai auton kyljessä lukeva autokoulun mainos. Hätääntymiseni oli toiselle kuljettajalle ilmeisesti loistavaa viihdettä, sillä hän alkoi nauramaan ja tööttäsi uudestaan.Kun ajotunnit etenivät Turun keskustaan, jouduin tekemään aiemmin tyhjässä mäessä harjoitellun mäkilähdön ruuhkassa. Hermothan siinä meni, ja nostin kytkintä turhan vauhdilla. Silloin keräsin ensimmäistä kertaa varsinaisen tööttäysmeren.Perään ajavia ja ohi kiilaavia kuskeja on autokoulun ja ensimmäisten ajovuosien varrelle sattunut niin paljon, että niitä on turha lähteä edes erittelemään. Kun viimein sain sitkeän yrittämisen jälkeen ajokortin, paheni törkeä käytös entisestään.Maltillisilla nopeusrajoituksilla varustetun työmaa-alueen läpi ajaminen on yhä pelottavaa. Voisin kirjoittaa vaaratilanteista, vain parin vuoden ajokokemuksella, jo pitkän esseen.välttää perässä kiinni ajavia kaahareita olisikin rikkoa nopeusrajoituksia itse – ja siinä vaiheessa liikennekulttuurissa on jotain pahasti pielessä.Nopeusrajoitukset eivät ole kiireisten kiusaksi viriteltyjä suosituksia, vaan niiden noudattaminen on laki. Niin ilmeistä kuin tämän luulisi olevan, ei se aina näy liikenteessä. Siksi uudet peltipoliisit ovat yksi viime aikojen parhaita uutisia.Vaikka kuinka kokisi olevansa oman elämänsä rallikuski, ei se anna oikeutta häiriköidä muita liikenteessä. Auto on tappava ase – vaikka se pääsisi jo kokeneella kuljettajalla unohtumaan, niin ajokoulun oppilaalla, ajopelkoisella tai tuoreella kuskilla tietoisuus siitä on jatkuvasti läsnä ratissa.