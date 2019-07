Etelässä lähestytään tavallista kesäsäätä – ukkoskuuroista ei silti päästä

Kotimaa

Etelässä lähestytään tavanomaista kesäsäätä – ukkoskuuroista ei silti päästä

Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa aamu on vielä monin paikoin selkeä. Iltapäivällä tulee ukkoskuuroja. Idässä on poutaisinta ja aurinkoisinta.Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta leviää Pohjois-Pohjanmaalle runsaita sateita jo aamulla. Lapissa on laajalti poutaa. Koillis-Lapissa puolestaan sataa.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 18–23 astetta. Lännen sateisimmalla alueella sekä Pohjois-Suomen eteläosassa lämpötila on noin 15 astetta. Pohjois-Lapissa on viileämpää.Torstaina aamulla maan läntisimmässä osassa on sumua. Päivällä sää on monin paikoin aurinkoinen. Ukkoskuuroja esiintyy melko kapealla vyöhykkeellä maan keskiosasta Lappiin. Maan länsiosassa voi tulla jokunen iltapäiväkuuro. Itärajan tuntumaan työntyy kaakosta laaja sadealue.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20–23 astetta ja maan itäosan pilvisellä alueella sekä maan pohjoisosassa 15–20 astetta.Perjantaina maan länsiosassa Oulun seutua myöten on aurinkoista, poutaa ja päivälämpötila vähän 20 asteen yläpuolella.Maan itä- ja pohjoisosassa sateet viilentävät paikoin ilmaa. Päivälämpötila jää 15–20 asteeseen.