Autokoulun opettaja ikuisti videolle muiden kuskien toistuvan törkeän käytöksen: ”Kuljettaja halusi vain ahdistella oppilasta”

autokoulun opettaja piti tiistaipäivänä ajotuntia oppilaalle, kun peilistä pilkisti jälleen yleinen vaaratilanteiden aiheuttaja: täysin turhaan perässä roikkuva auto.Videolla nähtävä tienpätkä oli autokoulun opettajan mukaan mutkainen ja mäkinen reitti, jossa 50:n rajoitusalue muuttui 40:n alueeksi. Oppilas ajoi kuitenkin nopeusrajoitusten mukaisesti, eikä auto ajanut opettajan mukaan missään vaiheessa alinopeutta.– Kyseessä on vielä hyvin epävarma kuski, joka ajoi sillä hetkellä kuitenkin todella hyvin. Nopeus ei heitellyt, mitä nyt ala- ja ylämäen vauhdissa oli hieman vaihtelua, autokoulun opettaja kertoo IS:lle.Hän epäileekin, että takaa tulevalla kuskilla oli motiivina vain kiusanteko.– Auto olisi voinut mennä ohikin, mutta kuljettaja halusi vain ahdistella oppilasta.mukaan vastaavat tilanteet eivät suinkaan ole harvinaisia – päinvastoin.– Näin käy monta kertaa päivässä. Autokoulun autoja kiilataan myös paljon, mutta perässä roikkujat ovat pahin ongelma.Videolle kuvattu tilanne oli hänen mukaansa oppilaalle hyvin stressaava. Vasta noin kahdeksatta kertaa ajanut oppilas pelkäsi, että mahdollisen äkkijarrutuksen myötä sattuisi kolari.– Ei siinä auta kuin sanoa, että nyt jatkat rauhallisesti, ja älä keskity liikaa siihen takaa tulevaan autoon. Mutta jotkut oppilaat menevät välillä kaasu- ja jarrupolkimistakin sekaisin, niin kiva siinä on opettajana arvuutella, miten käy.ja onnettomuuksia sattuu autokoulun opettajan mukaan etenkin liikennevaloissa, missä mäkilähdöt ja kytkimen käyttö ovat oppilailla vielä harjoittelun alla.Hän kertoo olleensa parin vuoden sisällä osallisena kolmessa peräänajokolarissa – yhdessä syynä oli takaa tulevan kuljettajan kännykkään puhuminen, kun kahdessa muussa onnettomuuden aiheutti silkka kärsimättömyys.– Viime vuosina on ollut pari sellaista tilannetta, missä oppilas hätääntyy liikennevaloissa ja nostaa kytkintä liian nopeasti. Sitten auto sammuu, ja takaa tuleva auto pamahtaa perään.– Sitä malttia tarvittaisiin liikenteeseen. Pitäisi muistaa, että toinen harjoittelee ja saattaa olla hyvinkin pelokas.Ajamisen opettelu jatkuu vielä ajokortin saamisen jälkeenkin – siksi ajo-opettaja peräänkuuluttaa liikenteeseen lisää valvontaa ja kärsivällisyyttä.– Turvaväli on nykyään sellainen, että sitä ei vaan pidetä – hiillostetaan perässä, oli kolmio perässä tai ei, hän harmittelee.