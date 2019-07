Kotimaa

Risentan kookosjauhoeriä vedetään markkinoilta – tuotteessa voi olla metallilastuja

Toimitukset on toistaiseksi keskeytetty.

Kaksi erää Risenta-tuotemerkin kookosjauhoja poistetaan myynnistä, sillä tuotteessa on mahdollisesti pieniä metallilastuja. Asiasta kertoo tuotetta valmistava Paulig.Terveysriskin muodostavia metallilastuja voi olla tuote-erissä, joiden parasta ennen -päiväykset ovat 11.3.2020 ja 13.6.2020. Kookosjauho on pakattu 300 gramman pakkauksiin.– Pahoittelemme tapahtunutta. Tarkastamme tuotantoprosessejamme ja selvitämme tapahtuneen juurisyytä, jotta jatkossa vastaavaa riskiä ei tulisi, Pauligin tiedotteessa sanotaan.Kookosjauhon toimitukset on toistaiseksi keskeytetty.Tuotepalautuksista voi olla yhteydessä Pauligin asiakaspalveluun.