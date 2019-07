Kotimaa

Tulli: Aikuisviihdeliikkeiden poppers-tuotteita tuotu laittomasti maahan – taloudellinen hyöty 600 000 euroa

on usean vuoden ajan tuotu laittomia poppers-tuotteita.Tuotteita on myyty aikuisviihdeliikkeissä sekä niiden verkkokaupoissa. Takavarikoitujen ja myyntiin päätyneiden tuotteiden arvo on yhteensä noin 600 000 euroa.Tulli tiedotti asiasta tiistaina.Poppers-tuotteet ovat alkyylinitriittejä, joita käytetään lähinnä päihteinä ja viihdekäyttönä sekä tehostamaan seksuaalista kokemusta, Tullin tiedotteessa kerrotaan. Poppersia käytetään hengittämällä tuotetta avatusta poppers-pullosta. Vaikutuksena on muun muassa verisuonien laajenemisesta johtuva pieni tokkuraisuus sekä lihasten rentoutuminen.Vuodesta 2013 alkaen useat poppers-tuotteissa käytetyt alkyylinitriitit on luokiteltu lääkeaineiksi, ja niiden maahantuonti on luvanvaraista.Poppersia ei myöskään saa tilata ulkomailta ilman asianmukaista lupaa.tiedottaa takavarikoineensa alkuvuodesta 2019 noin 2 500 poppers-tuotetta Etelä- ja Länsi-Suomessa.– Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että Suomeen on tuotu vuosina 2013–2019 takavarikoitujen tuotteiden lisäksi noin 40 000 poppers-tuotetta. Tuotteet on myyty edelleen eri puolilla Suomea aikuisviihdeliikkeissä ja niiden verkkokaupoissa, Tulli kertoo.Taloudellista hyötyä laittomasti maahantuoduista ja edelleen myydyistä poppers-tuotteista on saatu Tullin mukaan noin 600 000 euroa.– Epäiltyjen omaisuutta on saatu turvaamistoimena vakuustakavarikkoon lähes vastaava määrä kuin mitä rikollisella toiminnalla on ansaittu.Asiasta on kuulusteltu useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä.– Heidän epäillään toimineen aikuisviihdeliikkeiden vastuuhenkilöinä.Tapausta on tutkittu lääkeainerikoksena ja salakuljetuksena. Tullin esitutkinta on valmistumassa, ja tapaus siirtyy syyteharkintaan Helsingin ja Länsi-Suomen syyttäjänvirastoihin tämän vuoden aikana.