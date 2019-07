Kotimaa

Luvassa ukkosta – paikoin sateet voivat olla runsaita

Tiistaina Suomen lounaispuolella oleva matalapaine tuo ukkossateita maan lounais- ja länsiosaan, paikoin sade on runsasta.Maan itäosassa ja keskivaiheilla pilvisyys on vaihtelevampaa ja sää myös epävakaista.Lapissa on enimmäkseen pilvistä, ja varsinkin Itä-Lapissa voi sataa.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 16–20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 14–18 astetta ja Lapissa 12–16 astetta.Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee ukkoskuuroja. Idässä sää pysynee poutaisena ja aurinkoisena. Etelä-Suomessa lämpötilat jatkavat nousua kohti kesäisiä, selvästi yli 20 asteen lukemia.