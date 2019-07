Kotimaa

Epävakainen sää jatkuu – keskiviikkona on luvassa aurinkoa

Pilvisyys

Tiistaina

Keskiviikkona

on maanantaina laajalti vaihtelevaa, Lapissa runsasta. Suuressa osassa maata tulee paikoin kuurosateita. Iltaa kohti sää muuttuu etenkin maan itäosassa vähitellen selkeämmäksi, mutta matalapaine lähestyy Suomen lounaispuolella, ja pilvisyys lisääntyy Länsi- ja Lounais-Suomessa.Illalla Lapissa ja lounaassa tulee vielä paikoin sateita. Tuuli on heikkoa.Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 16–20 astetta. Itäosassa ja läntisellä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa lämpötila on 14–17, Koillismaalla ja Kainuussa sekä Meri-Lapissa 12–15 ja muualla Lapissa 10–13 astetta.pilvisyys on edelleen laajalti vaihtelevaa, ja Lapin runsas pilvisyys rakoilee paikoin. Kuurosateet ovat laajalti mahdollisia. Yleisimpiä sateet ovat lounaassa ja Pohjois-Suomessa.Etenkin Lounais-Suomessa myös ukkostaa paikoin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Etelä- ja Länsi-Suomessa idänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista.Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 16–20, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 14–18 ja Lapissa 10–15 astetta.sää on jo aurinkoisempi. Lännessä ja etelässä pilvisyys vaihtelee ja idässä on laajalti puolipilvistä. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen pilvinen.Maan länsiosasta Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella on luvassa kuurosateita ja ukkosta. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan eteläosassa 20–23, keskiosassa 17–20, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15–18 ja Lapissa 12–16 astetta.