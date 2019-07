10 miljoonaa euroa Lotosta Hietalan Kioskilla pelatulle kupongille – voittaja joutuu hakemaan rahat pääkonttorilta Helsingistä

Kotimaa

10 miljoonaa euroa Lotosta Hietalan Kioskilla pelatulle kupongille – voittaja joutuu hakemaan rahat pääkonttor

Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen tulee lunastaa voittonsa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingistä.6+1-tuloksia löytyi kuusi kappaletta ja niillä voitti noin 38 000 euroa.Loton kierroksen 28/2019 oikea rivi on 3, 12, 16, 17, 24, 26, 30 ja lisänumero 19. Plusnumeroksi arvottiin 16.Ensi viikolla Lotossa on jaossa 1,2 miljoonan euron potti.Lauantai-Jokerin voittorivi on 8 3 6 4 1 4 3. Jokerista löytyi neljä 6 oikein -tulosta. Tuloksella voitti 20 000 euroa. Kaksi voitoista voitettiin kuitenkin tuplattuina, jolloin voittosumma nousi 40 000 euroon.Lomatonnin voittorivi on Firenze 46. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin 16 kappaletta.Lottolähetyksessä tutustuttiin Lasten Kesä ry:n järjestämään lasten lomatoimintaan. Lasten Kesä ry on vuonna 1952 perustettu lastensuojelujärjestö. Sen leirit ovat avoimia kaikille lapsille ja perheille. Leirillä lapsilla on mahdollisuus mukavaan toimintaan turvallisten aikuisten kanssa. Toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotolla.