10 miljoonaa euroa Lotosta Hietalan Kioskilla pelatulle kupongille – voittaja joutuu hakemaan rahat pääkonttorilta Helsingistä

10 miljoonaa euroa Lotosta Hietalan Kioskilla pelatulle kupongille – voittaja joutuu hakemaan rahat pääkonttor

Loton 10 miljoonan euron potit:

Suurimmat yhdelle henkilölle menneet lottovoitot:

Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen tulee lunastaa voittonsa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingistä, Veikkaus kertoo tiedotteessaan.6+1-tuloksia löytyi kuusi kappaletta ja niillä voitti noin 38 000 euroa.Loton kierroksen 28/2019 oikea rivi on 3, 12, 16, 17, 24, 26, 30 ja lisänumero 19. Plusnumeroksi arvottiin 16.Ensi viikolla Lotossa on jaossa 1,2 miljoonan euron potti.Lauantai-Jokerin voittorivi on 8 3 6 4 1 4 3. Jokerista löytyi neljä 6 oikein -tulosta. Tuloksella voitti 20 000 euroa. Kaksi voitoista voitettiin kuitenkin tuplattuina, jolloin voittosumma nousi 40 000 euroon.10 miljoonan potti on ollut tarjolla yhteensä 11 kertaa. Ensimmäisen kerran jättipotti oli tarjolla kesällä 2011, jolloin 10 miljoonaa olisi saanut itselleen, jos päävoittoon oikeuttavalla tositteella olisi ollut saman päivän Jokerissa mikä tahansa voitto. Kyse oli kesätarjouksesta. Tuolloin voittoisaa osumaa ei kuitenkaan nähty.Ensimmäisen kerran 10 miljoonaa meni yhdelle ihmiselle viime maaliskuussa, kun kempeleläisen nettipelaajan lottokupongista löytyivät oikeat numerot. Voittaja ei antanut haastattelua, joten tietoa ei ole siitä, millä mielin pelaaja otti voittonsa vastaan.2011: 12012: 32013: 12014: 02015: 12016: 02017: 12018: 31. 15,5 milj. euroa: Lohja, kierros 6/20192. 14,5 milj. euroa: Ruokolahti, kierros 22/20183. 13,3 milj. euroa: Lahti, kierros 15/20144. 12,8 milj. euroa: Helsinki, kierros 36/20135. 12,2 milj. euroa: Helsinki, kierros 43/2012Voittaminen perustuu Lotossa yksinomaan sattumaan. Todennäköisyys voittaa täysosuma Lotossa on noin 1:18,6 miljoonaan.