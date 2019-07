Minnan oudot oireet paljastuivat borrelioosiksi, epäilee saaneensa tartunnan kirpuista – asiantuntija: ”Kaikista verta imevistä hyönteisistä voi saada tartunnan”

Kotimaa

Minnan oudot oireet paljastuivat borrelioosiksi, epäilee saaneensa tartunnan kirpuista – asiantuntija: ”Kaikis

Ensin alkoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopulta kesäkuussa

Viime perjantaina

Juvosen mukaan