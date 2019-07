Palkka käteen jopa 17 euroa / tunti – toimittaja poimi mansikoita suomalaisella tilalla niin nopeasti kuin suinkin pystyi, ja hämmentyi lopputuloksesta

Kotimaa

Loppulaskelmat päivän työstä

Myllykylän mansikkatilalla ukrainalaiset mansikanpoimijat poimivat parhaimmillaan 17 kiloa marjoja tunnissa. Jos marjoja poimii 7,5 tunnin työpäivän verran, se tarkoittaisi 127,5 kiloa poimittuja marjoja päivässä.17 kilon tuntivauhdilla palkka marjojen poimimisesta on siis ennen veroja noin 131 euroa päivässä.Aloitin marjojen poimimisen aurinkoisena aamupäivänä marjatilalla Tuusulassa. Päivä oli mitä ihanteellisin marjojen poimimiselle: Lämpöä noin 17 astetta, ei vesisadetta ja puolipilvistä.En ole koskaan aiemmin ollut töissä marjatilalla, joten en tiennyt mitä odottaa. Marjoja poimiessa todellisuus tuli nopeasti vastaan. Tajusin, etten mitenkään ehdi poimia marjoja yhtä nopeasti kuin parhaat poimijat.Jatkuvassa kyykkyasennossa nököttäminen oli reisille, pohkeille ja polville todella rankkaa. Jos kyykyn yritti laiskuuksissaan vaihtaa seisoma-asentoon ja poimia marjoja kumartaen selkää, oli selkä minuuteissa aivan tulessa. Ojasta allikkoon, niin sanotusti.Hyviä marjoja oli myös yllättävän vaikeaa löytää kyllin nopeasti tuuheiden pensaiden lehtien alta. Kun marjojen poimintavauhtia koetti kiihdyttää kahmimalla niitä reipasta tahtia sormituntumalla, sormet osuivatkin huolimattomasti mätiin tai ylikypsiin marjoihin. Nehän eivät tietenkään kelpaa.Poimin marjoja pikaperehdytyksen jälkeen niin nopeasti kuin suinkin pystyin. Ehdin poimia marjoja tunnissa keskimäärin 9–10 kiloa. Palkkani olisi siis ollut noin 9,10–10 euroa tunnissa.Jotta olisin päässyt samalle palkkatasolle kuin ukrainalaiset marjanpoimijat, minun olisi pitänyt poimia melkein puolet nopeammin marjoja. Eikä nopeus yksinään riitä, sillä mukaan ei saa joutua raakoja, mätiä tai homeisia yksilöitä. Ne heitetään lopussa pois.Vaikuttaa siltä, että tekniikassani olisi ollut runsaasti hiomista.Yhdeksän euron tuntipalkalla kuukausipalkkani olisi ollut karkeasti laskettuna ennen veroja noin 1500 euroa kuussa. Se on viitisen sataa euroa vähemmän kuin tehokkaimpien marjanpoimijoiden kuukausipalkka.Päivän päätteeksi tehdyt pikalaskelmat mansikoiden hinnoista ja tuntipalkastani hämmensivät mieltä.Ostin keräämiäni marjoja kotiin suoraan tilalta, ja maksoin vajaasta kymmenestä kilosta marjoja 38 euroa. Tila pyytää tällä hetkellä itse poimituista mansikoista 3,9 euroa kilolta. Hinta on siis noin nelinkertainen tuntipalkkaani nähden.Mutta toista on, jos marjoja haluaa ostaa suoraan vähittäiskaupan marjatiskiltä.Sama määrä esimerkiksi suomalaisia Pirkka mansikoita olisi maksanut K-Kaupassa 129 euroa. S-Marketissa vastaava määrä suomalaisia mansikoita olisi maksanut 98 euroa.Ukrainalaisen työntekijän yhden päivän aikana poimima määrä marjoja puolestaan maksaisi K-Kaupassa päätä huimaavat 1654,95 euroa.