Kotimaa

Raju nokkakolari 13-tiellä Mikkelissä – kolme loukkaantui, kaksi vakavasti

Mikkelin eteläpuolella entisessä Ristiinassa valtatie 13:lla sattui lauantaina illalla juuri ennen kello 19 vakava kolari, jossa on loukkaantunut kolme ihmistä.Itä-Suomen poliisin mukaan kahden loukkaantuneen tila on vakava.Kyseessä on poliisin alustavan tiedon mukaan kahden henkilöauton nokkakolari.Turmapaikka on IS:n paikalla olleen kuvaajan mukaan Löydön kartanon kohdalla. Mikkelistä päin tultaessa on ohituskaista, joka päättyy mäen päällä.Kohta on Sattilantien risteyksestä 3,7 kilometriä Ristiinan suuntaan, ennen kuin 13- ja 15- tie erkaantuvat toisistaan, jälkimmäinen Lappeenrantaan, edellinen Kouvolaan.Paikalle meni ja sieltä lähti useita ambulansseja.Tie oli pitkään suljettuna liikenteeltä, mutta kello 20.30 mennessä toinen kaista avattiin.Poistettu klo 20.45 maininta lääkärikopterista.