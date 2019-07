Kotimaa

Poliisi tutkii liikennerikokset vauhdilla – seksirikos selviää usein hitaammin kuin henkirikos

Seksirikosta tutkitaan pisimpään Itä-Uudellamaalla

Alkuvuonna tammi-kesäkuussa liikennerikosten tutkinta on kestänyt poliisilla hieman alle 20 päivää. Kesto on pysynyt suunnilleen samana viime vuosina.Sen sijaan talous- ja seksuaalirikokset työllistävät poliisia huomattavasti kauemmin. Ylivoimaisesti pisimpään poliisi painii talousrikosten parissa. Alkuvuoden tilaston mukaan talousrikosten tutkinta on kestänyt poliisilla keskimäärin hieman yli 350 päivää. Helsingissä talousrikosten selvittely vie poliisilta pisimmän ajan, yli 520 päivää.Toiseksi eniten aikaa poliisilta vie seksuaalirikosten tutkinta. Niiden kesto oli alkuvuonna hieman alle 280 päivää. Tutkinta-aika on hieman venähtänyt aikaisempiin vuosiin verrattuna, jolloin seksuaalirikosten tutkinta kesti poliisilla noin 240 päivää.Poliisilaitosten välillä on huomattavia eroja siinä, kuinka kauan seksuaalirikoksia tutkitaan. Esimerkiksi Itä-Uudellamaalla tutkinta-aika oli alkuvuoden tilastossa hieman yli 400 päivää, kun taas Länsi-Uudellamaalla ja Hämeessä tutkinnat ovat kestäneet noin 220 päivää.Seksuaali- ja talousrikoksia nopeammin poliisi selvittää esimerkiksi henkirikokset ja muut väkivallanteot, joiden tutkinta kestää noin 180 päivää. Omaisuusrikosten tutkintaan poliisilla kuluu keskimäärin noin 120 päivää.Liikennerikosten ohella nopeimmin selvitettäviä juttuja poliisille ovat esimerkiksi huumerikokset, joiden tutkinta kestää noin 60 päivää. Suunnilleen yhtä kauan poliisitutkinnassa ovat muun muassa rikokset oikeudenkäyttöä, virkavaltaa ja yleistä järjestystä vastaan.Tilastossa ovat mukana kaikki Suomen 11 poliisilaitosta. Tutkinta-aika lasketaan esitutkinnan tai tutkinnan aloittamisesta päätöksen kirjaamispäivään.